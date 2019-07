Calciomercato Milan, addio Biglia: la decisione del giocatore!

CALCIOMERCATO MILAN BIGLIA GENOA / Lucas Biglia è stato uno dei più positivi nelle prime uscite del Milan negli Stati Uniti. Il centrocampista, però, potrebbe comunque lasciare i rossoneri in questa sessione di calciomercato.

L'argentino piace alla Fiorentina ma a fare sul serio è il: il Grifone - come si legge su 'IlSecoloXIX' - avrebbe messo sul tavolo un contratto biennale, con opzione per il terzo, aa stagione. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Biglia non ha chiuso la porta e si sarebbe preso del tempo per dare una risposta al Genoa.