CALCIOMERCATO INTER LUKAKU JUVENTUS / Lo sprint finale è lanciato, la corsa entra nel rettilineo fiscale: Romelu Lukaku conteso da Inter e Juventus, fuori dai piani del Manchester United e al centro di un intrigo di mercato. Il belga è da tempo obiettivo principale dei nerazzurri, ma nelle ultime settimane è entrata in scena anche la società bianconera dopo l'incontro con Pastorello a Milano, immortalato dalle immagini di Calciomercato.it.

Come riferisce 'The Sun' la Juventus avrebbe offerto al Manchester Unitede circa 12 milioni di euro di conguaglio, un pacchetto che è in linea (forse addiritttura superiore) alla richiesta di 80 milioni di euro fatta dai Red Devils. Inoltre, riporta il tabloid inglese, ci sarebbe stato anche un incontro a Londra trae i bianconeri e contatti sono in programma anche nei prossimi giorni. La Juventus quindi prova l'accelerazione decisiva per il belga, mentre l'continua ad essere convinta - come dichiarato dallo stessoieri - di aver formulato una offerta congrua.