NAPOLI REAL MADRID JAMES RODRIGUEZ / Nonostante Florentino Perez abbia comunicato l'intenzione di non cederlo, la telenovela James Rodriguez non può essere ancora considerata conclusa. In attesa di possibili novità ufficiali, il calciatore ieri ha ripreso la preparazione ma non parteciperà all'Audi Cup in programma a Monaco di Baviera. Assenza del colombiano così come forfait di Gareth Bale, altro possibile esubero dei blancos.

Intanto i tifosi delnon perdono le speranze e si aggrappano a qualsiasi indizio per tenere accessa la fiammella: sui social spopola in queste ore la notizia dell'assenza dinella rosa del Real Madrid della stagione 2019/2020. Sul sito del club spagnolo è stata aggiornata la rosa della squadra con i nuovi arrivima del 'Bandito' non c'è traccia, mentre compare Bale. Soltanto una coincidenza oppure davvero l'indizio che per James non sarà al Real? Non resta che attendere le prossime puntate...