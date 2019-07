Palermo, Zeman Dt: la risposta del boemo

CALCIOMERCATO PALERMO ZEMAN / Il nuovo Palermo sarebbe potuto ripartire da Zeman. Si è fatto il suo nome come possibile direttore tecnico dei rosanero.

Ruolo non molto congeniale però al boemo, almeno per il momento: "Ho rifiutato, ringrazio il club siciliano ma voglio ancora allenare. Ecco dove!", ammette. Per scoprire il desiderio di Zeman continua a leggere l'intervista su 'SerieBnews' CLICCANDO QUI