p>CALCIOMERCATO FIORENTINA BOATENG / Kevin Princeè pronto a diventare un nuovo giocatore della come anticipato su 'Calciomercato.it', l'attaccante delripartirà da Firenze dopo l'esperienza in prestito alnegli ultimi sei mesi della passata stagione. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Dopo i contatti continui degli ultimi giorni, le parti si sono nuovamente incontrate per definire l'affare. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport' l'incontro è terminato pochi minuti fa e c'è la fumata bianca per l'approdo in viola di Boateng: operazione da 1 milione di euro e contratto biennale per lui. Passi in avanti anche per Lirola, la trattativa è in dirittura d'arrivo.