CALCIOMERCATO FOOTBALL UNDER / Qualcuno parlava di dominio spagnolo in ridimensionamento ma è stato smentito dai fatti, la Roja ha portato a casa l'Europeo Under 21 e Under 19 quest'estate. Tra le indicazioni dell'ultima grande competizione giovanile dell'estate e il mercato, il punto di Football Under per Calciomercato.it:

1. Il Valencia ha un settore giovanile di grandissimo livello, nella prossima stagione disputerà anche la Youth League. Sarà un'occasione per mettere in mostra i suoi grandi talenti, quest'estate ha presentato Kang-in Lee al Mondiale Under 20 e Ferran Torres all'Europeo Under 19. Quest'ultimo, esterno offensivo veloce e tecnicamente molto abile, ha realizzato la doppietta decisiva nella finale vinta contro il Portogallo. Il Valencia ci crede tanto, Torres è un attaccante classe '2000, nell'ultima stagione ha portato a casa 37 presenze e realizzato 3 gol in prima squadra (due in Liga e uno nella Coppa del Re vinta poi proprio dal Valencia)

2. Il capitano dell'Under 19 spagnola è Abel Ruiz, bomber del Barcellona, a segno contro l'Italia all'Europeo. Da anni è uno dei talenti più interessanti del calcio giovanile spagnolo, ha fisicità, buone qualità tecniche, capacità nella coordinazione e acrobatiche. Nell'ultima stagione Abel Ruiz ha anche debuttato nella Liga contro il Getafe subentrando a Coutinho.

3. Uno dei giocatori migliori per rendimento nell'avventura dell'Italia all'Europeo Under 19 è stato Manolo Portanova, centrocampista offensivo, reduce da una stagione molto interessante: 12 gol tra campionato, Coppa Italia Primavera e Youth League, debutto in prima squadra, tre presenze in serie C nell'Under 23 della Juventus, dove continuerà il suo percorso. Ha tempi d'inserimento, propensione offensiva, dal punto di vista atletico è un moto perpetuo e sa muoversi benissimo a rimorchio delle giocate offensive.

4. Il fallimento del Palermo rappresenta un'opportunità per fiondarsi su giovani talenti come in passato quelli del Parma e del Bari, la Sampdoria ha realizzato uno degli acquisti più interessanti approfittando della situazione: Anthony Angileri che nell'ultima stagione nella Primavera del Palermo ha portato a casa solo sei presenze ma è un profilo molto valido. Difensore centrale che trasmette sicurezza in tutte le fasi del gioco: l'impostazione, le letture, il gioco aereo, il palleggio, l'uscita dalle retrovie. Angileri può giocare sia nella difesa a quattro che in quella a tre, vanta anche una stagione nel settore giovanile della Juventus che lo prelevò per l'Under 17 in prestito con diritto di riscatto non esercitato.

5. Ruben Providence si è messo in mostra nella Youth League, con sei presenze, un gol contro il Liverpool e due assist.

Parliamo di un esterno offensivo che può svariare su tutto il fronte d'attacco, un giocatore interessante che la Roma ha preso dal Paris Saint Germain inserendolo nella sua Primavera dotata già di tanti validi talenti. Ha talento sotto il profilo tecnico, rapidità, è abile nell'uno contro uno e spicca nella capacità di leggere in anticipo le situazioni di gioco.

6. Visti gli impegni delle Nazionali, durante le amichevoli precampionato in questo periodo c'è più spazio per i giovani del vivaio, vale per tutte le squadre e naturalmente anche il Psg che all'International Champions Cup è stato sconfitto ai rigori dall'Inter. Uno degli errori dal dischetto è stato di un centrocampista "illuminante" per visione di gioco, capacità tecniche anche nel calcio col lungo, abile anehe sui calci piazzati. Parliamo di Adil Aouchiche che gioca sotto età sia nell'Under 19 del Psg che della Francia, si è messo in mostra in Youth League anche contro il Napoli.

7. L'Inter nell'ultimo campionato Primavera si è fermata in finale contro l'Atalanta, ha lasciato per strada anche la Supercoppa a vantaggio del Torino ma rimane sempre tra le più forti in Italia, anche in generale sul settore giovanile. La società nerazzurra sta rinforzando la formazione a disposizione di Madonna, ha preso un difensore centrale francese classe '2002 che spicca per rapidità, intelligenza tattica, senso della posizione: si tratta di Etienne Youte Kinkoue del Troyes.

8. L'Arsenal è storicamente attenta al mercato francese, basta considerare l'ultimo acquisto ormai imminente di Nicolas Pepè. I Gunners hanno acquistato uno dei difensori centrali più interessanti del panorama giovanile della Ligue 1 lasciandolo in prestito al Saint Etienne. William Saliba è un '2001, a marzo ha compiuto diciotto anni ma nell'ultima stagione ha già portato a casa tra Ligue 1, Coupe de France e Coupe de Ligue.

9. Fino a qualche giorno fa giocava in Promozione, al Prata Falchi, in provincia di Pordenone, ora militerà nel Paris Saint Germain, dove sarà compagno di squadra di Xavi Simons, talento strappato al Barcellona. Parliamo di Denis Franchi, portiere classe '2002 che ha stregato Leonardo e gli osservatori del Psg con cui ha firmato un contratto triennale.

10. Il Napoli guarda all'estero per rinforzare la sua Primavera: dopo Rafail Mamas, valorizzato nella scorsa stagione, è in prova un altro centrocampista cipriota: Stefanou Ektoras (classe ‘2001), centrocampista dell’Under 21 del Fc Pafos, club in cui ha strappato anche una presenza in prima squadra nel relegation round, i play-out del campionato cipriota.