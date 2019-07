p>CALCIOMERCATO MILAN DUARTE /scatenato: dopo aver accolto in città, atteso alle visite mediche, la dirgienza rossonera è pronta ad accogliere anche Leo, difensore centrale classe 1996 in arrivo dal. Anche lui è atteso in città dopo che i due club hanno trovato l'accordo definitivo sulla base di 11 milioni di euro. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI