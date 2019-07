CALCIOMERCATO JUVENTUS KEAN / La Juventus ha chiuso con l'Everton la cessione di Moise Kean per una cifra tra i 30 e i 40 milioni di euro. Come riporta 'Sky Sport', per l'attaccante classe 2000 - che già domani potrebbe volare in Inghilterra ed effettuare le visite mediche - pronto un contratto da 3 milioni di euro a stagione.

Alla fine il club bianconero ha optato per la vendita del suo 'gioiello', che era in scadenza contrattuale nel giugno 2020.

Possibile che nell'operazioneabbia strappato una sorta di 'prelazione' in caso di futura rivendita del diciannovenne, assistito da Minoe come noto pienamente nel giro della Nazionale maggiore targata. Nella passata stagione c'è stata la sua esplosione a grandi livelli, una esplosione che ha inevitabilmente acceso i riflettori del mercato su di lui. Tante le pretendenti al suo cartellino - nelle scorse settimane si è parlato anche di Inter, nell'ambito dell'affare Icardi - ma alla fine l'ha spuntato l'Everton col quale la Juve è in eccellenti rapporti.