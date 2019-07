CALCIOMERCATO MILAN ANDRE SILVA / L'attacco del Milan è in continuo stravolgimento: dopo aver definito l'arrivo di Rafael Leao dal Lille e dopo aver ultimato la cessione di Cutrone al Wolverhampton, la dirigenza rossonera ora è chiamata a concentrarsi nuovamente su André Silva.

L'attaccante portoghese, reduce dal prestito alnella passata stagione, era ad un passo dalma l'affare è sfumato all'ultimo secondo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport' non è da escludere un ritorno di fiamma del club francese che nelle ultime ore sta definendo il passaggio di Falcao al Galatasaray. L'altra pista porta invece in Premier League, dove il Southampton sarebbe un potenziale acquirente. Da non escludere nemmeno un rientro in patria.