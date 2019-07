CALCIOMERCATO BARCELLONA COUTINHO / Barcellona-Coutinho, c'è la svolta: come riportato dal 'Mundo Deportivo', la dirigenza blaugrana ha bloccato un'eventuale partenza del brasiliano ex Inter che potrà lasciare la Spagna solo se inserito come contropartita tecnica da girare al Paris Saint Germain per Neymar.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo quanto raccolto da 'Calciomercato.it', Jurgen Klopp aveva pensato di riportare il brasiliano ad Anfield ma, come si legge sul quotidiano spagnolo, sulla scrivania della dirigenza blaugrana non sono arrivate offerte soddisfacenti.