p>CALCIOMERCATO GENOA BIGLIA / Mentre Daichiè in arrivo dall', ildi Aurelioè alla ricerca sul mercato di un nuovo play a cui affidare le chiavi del centrocampo rossoblu. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il nome più caldo e gettonato per il mercato del 'Grifone' al momento resta quello di Lucas Biglia: il centrocampista argentino, in uscita dal Milan, potrebbe rimanere in Serie A e ripartire da Genova.