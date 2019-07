CALCIOMERCATO INTER PERISIC / Antonio Conte è stato chiaro e diretto: Ivan Perisic non può ricoprire il ruolo da esterno sinistro nel 3-5-2 della sua Inter.

Il croato, dopo non aver dato ottimi segnali nelle prime uscite, è stato così dirottato in attacco e la dirigenza nerazzurra è a caccia di acquirenti sul mercato. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport' Perisic vorrebbe coronare il sogno di giocare in Premier League ma dall'Inghilterra, fino a questo momento, non si registrano particolari interessi. Attenzione perché come riportato dal 'The Sun', il croato potrebbe tornare in orbita Manchester United nell'affare Lukaku. Sempre viva la pista Monaco.