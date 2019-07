CALCIOMERCATO INTER CAVANI / Cavani l'alternativa a Lukaku, sempre più diretto alla Juventus, per l'attacco dell'Inter. L'uruguaiano, però, è un obiettivo forse ancor più complicato del belga.

Se non altro per le cifre in ballo: secondo 'calcioefinanza.it', lo stipendio dell'exsi attesta sui 14,1 milioni di euro, quasi il doppio di quelli che prenderebbe in nerazzurro Lukaku, bonus esclusi. Il cartellino di Cavani ha poi una valutazione 'teorica' di almeno 50 milioni di euro, sempre ammesso che ilvoglia davvero cederlo. Fin qui la proprietà dei parigini non si è mai liberata tanto facilmente dei suoi campioni, nonostante le volontà di cambiare aria dei propri giocatori e i contratti magari prossimi alla scadenza, come lo è - giugno 2020 per l'esattezza - quello del 'Matador', che ha compiuto 32 anni lo scorso febbraio.