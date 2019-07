CALCIOMERCATO ROMA JUVENTUS HIGUAIN LUKAKU / La Roma è in cerca di un nuovo numero 9 che possa rimpiazzare Edin Dzeko, promesso sposo dell'Inter. Il nome sul quale Petrachi sta lavorando da tempo è quello di Gonzalo Higuain.

Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport', il Pipita potrebbe convincersi definitivamente della conclusione della sua avventura con la maglia della Juventus, la quale tiene sempre d'occhio Nicolò Zaniolo : l'eventuale arrivo dialla Continassa infatti potrebbe far desistere l'ex Napoli dall'intenzione di dimostrare la sua utilità nel nuovo progetto di Sarri. Petrachi lo sa e starebbe continuando il corteggiamento nei confronti del centravanti. In questi giorni l'agente di Higuain arriverà in Italia ed è possibile che avvenga un nuovo contatto con i capitolini.

