CALCIOMERCATO SERIE A PREMIER LEAGUE POGBA ERIKSEN LUKAKU MILINKOVIC DYBALA ICARDI / Mancano ormai meno di dieci giorni alla chiusura della sessione estiva di calciomercato in Premier League. Dal prossimo 8 agosto, infatti, le società inglesi non potranno più effettuare operazioni in entrata: sono dunque giorni decisivi per tutte le trattative in ballo anche con la Serie A. Dall'intrigo Juventus-Inter per Lukaku, Pogba e Eriksen a Milinkovic-Saviz, Dybala e Icardi, passando per Khedira, Perisic e Kean, ecco tutti i nomi 'caldi' sull'asse Serie A-Premier League.

Calciomercato Serie A, Lukaku e non solo: tutti i possibili colpi in entrata dalla Premier

A catalizzare maggiormente l'attenzione sull'asse Italia-Inghilterra è senza dubbio Romelu Lukaku: come testimoniato in esclusiva da Calciomercato.it, con il nostro inviato che nella giornata di giovedì ha intercettato l'agente Federico Pastorello all'uscita dagli uffici milanesi della Juventus, si è infatti registrato il forte inserimento del club bianconero nella trattativa tra Inter e Manchester United per l'attaccante belga. È ormai una corsa a due senza esclusione di colpi tra gli ex Marotta e Paratici: l'amministratore delegato nerazzurro ha dichiarato di aver avanzato "un'offerta congrua" ai 'Red Devils' e resta in attesa di una nuova risposta, mentre il responsabile dell'area sport bianconera sta insistendo su uno scambio con Paulo Dybala. Data la scadenza a breve termine del mercato in entrata in casa United, i prossimi giorni saranno dunque decisivi per decidere il futuro di Lukaku.

Altro nome piuttosto 'caldo' in ottica Serie A è quello di Christian Eriksen, fantasista danese di proprietà del Tottenham finito nel mirino della Juventus. Come anticipato da Calciomercato.it, però, nonostante il contratto in scadenza nel 2020, gli 'Spurs' valutano Eriksen 75 milioni di euro. Negli ultimi giorni è così spuntata l'ipotesi di uno scambio con Dybala, che piace anche alla dirigenza inglese ed ha una valutazione simile a quella del danese, circa 70/80 milioni di euro. Ormai quasi tramontato del tutto, invece, il sogno Pogba: la Juventus sta focalizzando la propria attenzione sul reparto attaccanti e appare al momento impensabile un sorpasso ai danni del Real Madrid per il centrocampista francese.

Calciomercato, da Milinkovic e Khedira a Perisic, Dybala e Icardi: i nomi caldi in direzione Premier League

In entrata non sono da escludere novità degli ultimi giorni su Matteo Darmian: il terzino del Manchester United resta nei radar dell'Inter, che nelle scorse settimane ha incontrato l'entourage dell'ex Torino . Occhi puntati anche su, terzino del Tottenham accostato alla Juventus e seguito anche dal. Per intervenire nuovamente sulla fascia sinistra, però, il club bianconero dovrà prima trovare una sistemazione in prestito al neo arrivato Luca. Infine, la Roma non molla Alderweireld e prepara l'affondo per l'esperto difensore del Tottenham

Altrettanto numerosi sono invece i giocatori attualmente in Serie A che entro l'8 potrebbero trasferirsi in Inghilterra. In primis Milinkovic-Savic, individuato dal Manchester Unitedcome il sostituto ideale di Pogba in caso di addio da parte del francese. I 'Red Devils' andranno però all'assalto del centrocampista della Lazio solo dopo aver monetizzato dalla cessione dell'ex Juventus, con Lotito che chiede almeno 90 milioni di euro per il serbo. Per il momento la trattativa resta dunque in una fase di stallo, che potrebbe però durare solo alcuni giorni. Anche diversi giocatori della Juventus sembra diretti in Premier League, a partire da Perin: sfumato il trasferimento al Benfica, il portiere classe 1992 è finito nel mirino del neopromosso Aston Villa, club con cui Paratici ha già instaurato i primi contatti nel blitz inglese della scorsa settimana. In terra britannica il dirigente bianconero ha anche parlato di Khedira, seguito dal Wolverhampton e negli ultimi giorni accostato con insistenza all'Arsenal, e soprattutto Kean, sul quale resta in forte pressing l'Everton. In mattinata la Juventus ha chiuso l'affare con la società di Liverpool per la cessione dell'attaccante classe 2000. Anche Matuidi è stato recentemente accostato a un club inglese, con il Manchester United che oltre a Dybala avrebbe mostrato interesse anche per l'ex centrocampista del PSG. Infine, nelle ultime ore anche Ivan Perisic è tornato in orbita 'Red Devils': dopo la 'bocciatura' di Conte relativa alle prime amichevoli estive, infatti, l'esterno croato potrebbe tornare di moda in casa United. Da non scartare nemmeno l'ipotesi di una proposta di scambio Icardi-Lukaku da parte dei nerazzurri in caso di ulteriori slittamenti nella trattativa per il belga. Sono giorni decisivi sul rovente asse Serie A-Premier League.