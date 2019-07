CALCIOMERCATO INTER LUKAKU PERISIC JUVENTUS DYBALA - È derby d'Italia infuocato per Romelu Lukaku. Da un lato c'è l'Inter che da settimane, se non mesi, è al lavoro per trovare la quadratura del cerchio col Manchester United. Gli inglesi, però, non mollano la presa e continuano a chiedere 83 milioni di euro per il belga, mentre i nerazzurri si sono spinti ad offrire fino a 60 milioni più bonus. Una differenza importante. Dall'altro lato c'è la Juventus che, dopo l'incontro con l'agente del calciatore Federico Pastorello, testimoniato in esclusiva dal video di Calciomercato.it, è pronta a piazzare il colpo inserendo nella trattativa Paulo Dybala.

L'argentino è valutato intorno ai 100 milioni di euro, dunque, i 'Red Devils' dovrebbero versare nelle casse bianconere un conguaglio da 15/18 milioni di euro. Ed è proprio sulla contropartita tecnica che Beppe, amministratore delegato dell'Inter, vorrebbe puntare per sorpassare la sua ex società. Stando, infatti, al 'Sun', potrebbe tornare di moda in casa United il nome di Ivan. Bocciato dacome esterno di centrocampo, il croato è stato adattato come seconda punta nella. Ma è chiaro che potrebbe essere sacrificato per arrivare a Lukaku, obiettivo numero uno per l'attacco del club di. Perisic già lo scorso anno, ai tempi di José, fu accostato con insistenza ai 'Red Devils' e adesso potrebbe rientrare in questa operazione.