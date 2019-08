DIRETTA LIVERPOOL MANCHESTER CITY - Si assegna il primo trofeo in Inghilterra. Il Liverpool ed il Manchester City si sfidano a Londra per la Community Shield, ossia la Supercoppa inglese.

Da un lato ci sono i 'Reds' disecondi lo scorso campionato e campioni d'Europa in carica, dall'altro i 'Citizens' diche hanno conquistato il double in patria vincendo l'ultima Premier League e l'ultima FA Cup. Calciomercato.it vi offre il match di 'Wembley' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI:

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Origi, Salah, Firmino. All. Klopp

Manchester City (4-3-3): Bravo; Walker, Stones, Otamendi, Zinchenko; Rodri, D. Silva, De Bruyne; Sane, B. Silva, Sterling. All. Guardiola