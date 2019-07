Napoli, da James a Icardi: Insigne chiarisce il mercato

CALCIOMERCATO INSIGNE NAPOLI JAMES PEPE ICARDI MANOAS / Il Napoli è reduce dalla bella vittoria per 0-3 contro il Liverpool di Klopp in amichevole. A parlare della sfida e non solo ci ha pensato Insigne ai microfoni del 'Corriere dello Sport':

SULLA SFIDA CONTRO IL LIVERPOOL - "Queste partite e questi stadi valgono come esperienza. Ci è passato per la testa che stavamo affrontando i vincitori della Champions League. Queste sfide ti aiutano a crescere.

Dentro ti lasciano sempre qualcosa".

SU MILIK - "Gli ho detto di stare tranquillo: lui deve pensare solo a fare gol, al resto pensiamo noi".

SU JAMES, PEPE E ICARDI - "Non dovrei parlare di mercato: a questo ci pensa la società. Credo che i tifosi si aspettino qualche intervento. Rimaniamo sereni e vicini al Napoli. Anche senza nuovi innesti potremo fare grandi cose. Noi sentiamo e leggiamo ma ormai siamo adulti e sappiamo come funzionano certe cose. Il mercato è oggetto di De Laurentiis, Ancelotti e Giuntoli: se arriverà qualche innesto vorrà dire che avremo più scelte in grado di aiutarci".

SU MANOLAS - "Ha subito capito i movimenti: ha messo al servizio della squadra spessore e autorevolezza, qualità che non gli mancano".

SULL'ANTI JUVENTUS - "La Juventus ha cambiato allenatore così come Inter, Roma e Milan. Credo che il Napoli parta in vantaggio: siamo più vicini ai bianconeri".