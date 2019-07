Psg, pretese al ribasso per Neymar: il Barcellona spera

CALCIOMERCATO PSG NEYMAR BARCELLONA / Qualcosa si muove nella trattativa tra il Barcellona e il Psg per Neymar. Secondo 'Sport', i francesi avrebbero abbassato le richieste iniziali, stabilizzandosi intorno ai 180 milioni di euro.

Situazione che non sembra potersi sbloccare definitivamente nel giro di poco, ma i contatti sono in corso. Il Barça non ha fretta e ha effettuato soltanto dei sondaggi, consapevoli che una cessione del giocatore, ormai deciso a non proseguire la sua avventura sotto la Torre Eiffel, conviene anche ai francesi:è ben disposto nei confronti dei blaugrana, anche se chiede una cessione alle proprie condizioni e senza contropartite, aspetto su cui ancora insistono i catalani.