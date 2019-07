Calciomercato Inter, da Cavani a Lewandowski: le alternative a Lukaku

CALCIOMERCATO INTER LUKAKU LEWANDOWSKI CAVANI KEAN ZAPATA REBIC DZEKO / L'Inter sta cercando di accontentare le richieste di Antonio Conte, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. Ieri Marotta ha fatto un passo importante per Edin Dzeko, arrivando a offrire alla Roma 15 milioni di euro per strappare il sì definitivo per il trasferimento del bosniaco, che ha da tempo un accordo con la Beneamata. Oltre all'ex City, la dirigenza del club milanese sta cercando un altro numero 9, viste le esigenze del proprio tecnico.

Il nome indicato da Conte è stato Romelu Lukaku ma il recente inserimento della Juventus avrebbe messo a repentaglio la riuscita dell'affare.

Ecco quindi che l'Inter starebbe valutando diverse alternative al belga. La prima porterebbe il nome di Edinson Cavani, il quale potrebbe lasciare il PSG durante questa sessione di calciomercato. Un'altra idea potrebbe portare a Robert Lewandowski: in questo caso la trattativa con il Bayern Monaco sarebbe difficile ma non impossibile. Il polacco infatti ha un contratto che scadrà nel 2021, momento in cui avrà 32 anni. Arrivare in nerazzurro gli permetterebbe di strappare un accordo con una durata sicuramente maggiore rispetto a quella attuale. Gli scogli di questa operazione sarebbero essenzialmente due e non di poco conto: bisognerà convincere in primis i bavaresi e successivamente il diretto interessato a ridursi l'ingaggio.

Da non scartare il possibile sgambetto alla Juventus, relativo alle questioni Lukaku e Icardi, per Moise Kean. Il giovane attaccante potrebbe essere il profilo giusto ma bisognerà battere la concorrenza dell'Everton, pronto a sborsare 40 milioni di euro. In corsa per la maglia nerazzurra ci sarebbero anche Duvan Zapata e Rebic.