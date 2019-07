CALCIOMERCATO INTER JOAO MARIO PELLEGRI / Mercato dell'Inter che gravita anche sulle cessioni, per finanziare le più importanti operazioni in entrata e per sfoltire la rosa.

Con ilsi parla da tempo di, i nerazzurri lo valutano circama secondo il 'Corriere dello Sport' potrebbe rientrare nella trattativa una contropartita. Si tratta di Pietro, il giovanissimo esploso con ilpoi ceduto nel Principato, dove però ha avuto poca fortuna. Il rientro in Italia in maglia nerazzurra sarebbe assai gradito dal classe 2001.