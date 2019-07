Inter, Icardi-Napoli a fuoco lento: c'è il contatto

CALCIOMERCATO INTER NAPOLI ICARDI MAROTTA DE LAURENTIIS / Il futuro di Mauro Icardi non è ancora stato decifrato ma potrebbe subìre un svolta in questi giorni di calciomercato. Maurito infatti è entrato da tempo nell'orbita del Napoli, il quale lo starebbe corteggiando da tempo. Ieri, secondo quanto affermato dal 'Corriere dello Sport', Marotta e De Laurentiis avrebbero avuto un primo contatto informale.

Questa chiacchierata sarebbe servita al presidente dei campani per far sapere alla Beneamata dell'interesse verso l'argentino. Prima di uscire completamente allo scoperto però, il patron azzurro vorrebbe prima trovare l'accordo con il calciatore. Quest'ultimo potrebbe essere spinto ad abbracciare il progetto all'ombra del Vesuvio qualoraabbracciasse la causa della, chiudendo di fatto la necessità di innesti in attacco per la Vecchia Signora.

