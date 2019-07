Inter e Napoli, conferme su Zenit-Malcom: ecco l'offerta

CALCIOMERCATO INTER MALCOM NAPOLI ZENIT - Nel pomeriggio di ieri vi abbiamo raccontato della prepotente irruzione dello Zenit su Malcom.

Il brasiliano, in uscita dal, è accostato anche a Inter e Napoli , disposte a prelevarlo eventualmente solo in prestito con obbligo di riscatto, formula non gradita ai catalani che vorrebbero ricavare dalla sua cessione a titolo definitivo 45 milioni di euro. Nel frattempo, però, loha presentato la sua offerta: 35 milioni più 5 milioni di bonus. Una cifra che, riporta 'Sport', non è stata ritenuta sufficiente dal Barça, disposto a trattare partendo da una base fissa di 40 milioni. Le parti continuano a discutere dell'affare, sono attesi aggiornamenti.