CALCIOMERCATO MILAN CORREA ATLETICO MADRID / La trattativa tra il Milan e l'Atletico Madrid non è ancora da darsi definitivamente per conclusa, ma è innegabile che negli ultimi giorni ci sia stata una brusca frenata e che l'affare, al momento, appaia piuttosto lontano.

Su 'Tuttosport' si apprendono i retroscena sui motivi che hanno decretato per ora lo stop. Rossoneri e 'Colchoneros' si sarebbero arenati sui bonus: stante l'intesa su una parte fissa dadi euro, il Milan proponeva ulterioridi bonus, mentre gli spagnoli chiedevano una cifra più alta per arrivare in prossimità dei 50 milioni totali. Le parti potrebbero comunque riaggiornarsi nei prossimi giorni.