Juventus, Cristiano Ronaldo fa il mercato: da Marcelo a de Ligt

CALCIOMERCATO JUVENTUS CRISTIANO RONALDO MARCELO REAL MADRID DE LIGT - Da quando è approdato a Torino, nel luglio del 2018, si parla spesso di un Cristiano Ronaldo decisivo nelle scelte di mercato della Juventus. In particolare, per diversi mesi è circolata con insistenza la voce di un CR7 voglioso di accogliere in bianconero un suo vecchio compagno di squadra al Real Madrid, il brasiliano Marcelo.

Ma è lo stesso portoghese a chiarire la situazione: "Lui è molto felice a Madrid - le parole di Ronaldo a 'Marca' - Sono andato molto d'accordo con lui, così come... in generale, stavo bene con tutti. Marcelo è un ragazzo molto vivace e mi manca". Chi, invece, è arrivato alla Juventus è Matthjis, complice anche il 'richiamo' di Ronaldo dopo la finale diche ha visto ilbattere l'. "Non credo di aver avuto un ruolo in questo affare. Abbiamo parlato in campo da calciatori, come fanno tutti. Ho scherzato su questa cosa, ma non mi permetterei mai di influenzare un allenatore o i dirigenti per quanto riguarda i nuovi acquisti. La verità è che sono contento che sia con noi".