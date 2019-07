Milan, stallo su Praet: la strategia rossonera

CALCIOMERCATO MILAN PRAET SAMPDORIA / Il Milan è pronto ad abbracciare Rafael Leao e contestualmente anche il difensore Duarte. La squadra di Giampaolo prende forma, ma continua a mancare l'ultimo colpo a centrocampo.

L'oggetto del desiderio è sempre, pallino del tecnico. La Sampdoria continua a fare muro, come ribadito ieri dal presidente. Il Milan non intende arrendersi, ma, come riportato da 'Tuttosport', opererà una strategia d'attesa. I discorsi slitteranno al mese di agosto, quando le pretese dei blucerchiati potrebbero abbassarsi.