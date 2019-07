CALCIOMERCATO INTER CAVANI PSG / Viste le difficoltà per arrivare a Lukaku, sul quale la Juventus sembra essere in vantaggio, l'Inter si sarebbe gettata sul piano B che porta il nome di Edinson Cavani. L'attaccante del PSG ha un contratto in scadenza nel 2020 e vuole valutare bene il suo futuro.

Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport', il club di Appiano Gentile si sarebbe affidato alle competenze dell'agente del Matador Marcelo, il quale avrà il compito di aprire il fronte, dialogando con i vertici dei parigini.

Altri tasselli da sistemare saranno le richieste del Psg, che come riporta 'Tuttosport' continua a chiedere quasi 50 milioni di euro, e quelle del calciatore, che andrebbe convinto. Cavani infatti non avrebbe pronunciato il sì definitivo: all'Inter dovrebbe accontentarsi di 9 milioni di euro a stagione a fronte degli 11 attualmente percepiti. In questo senso potrebbe essere decisiva la presenza di Conte, tecnico che lo ha sempre stimato.