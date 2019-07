Juventus, scambio Lukaku-Dybala: la mossa dello United

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER LUKAKU DYBALA MANCHESTER UNITED / La Juventus avrebbe messo la freccia per accaparrarsi Romelu Lukaku. Il centravanti del Manchester United infatti è pronto a cambiare squadra a breve. Dato in dirittura all'Inter, il belga nelle ultime ore si sarebbe estremamente avvicinato alla Vecchia Signora, la quale sembra pronta a mettere sul piatto Paulo Dybala che, come testimoniato da Nedved, ha diverse proposte. Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport', questo avvicendamento avrebbe buone possibilità di andare a buon fine: l'unico che potrebbe far saltare il banco sarebbe proprio un eventuale rifiuto della Joya di trasferirsi in Premier League.

A convincere l'argentino ci penserebbero direttamente i Red Devils attaverso uno stipendio da almeno 10 milioni di euro a stagione. A proporre questo affare sarebbero stati proprio gli inglesi, i quali starebbero cercando un profilo dalle caratteristiche di Dybala per completare il proprio reparto avanzato. L'annuncio potrebbe arrivare nel fine settimana. 'Tuttosport' aggiunge anche che per concludere l'affare, vista la valutazione dell'argentino di circa 100 milioni di euro contro i circa 80 di Lukaku, la Juve richiede un conguaglio

Chi sembra destinato a rimanere a bocca asciutta è Antonio Conte. Ieri Marotta ha ammesso infatti che il club si è espresso in modo esplicito per il belga ma, allo stato dei fatti, la fumata bianca ancora non è arrivata.