JUVENTUS CRISTIANO RONALDO CHAMPIONS / Volato a Madrid per ricevere il premio 'Marca Leyenda', Cristiano Ronaldo è tornato a parlare.

Il portoghese - intervistato proprio da 'Marca' - non ha alcun dubbio e fissa così i suoi obiettivi: "Lavincerà la, non so se quest'anno o il successivo, ma la vincerà", poi ribadisce un concetto già espresso: "Dopo aver vinto con il Real avevo bisogno di cambiare, di altre motivazioni... Ho ancora la forza per continuare a vincere!"