Calciomercato Milan, ecco il sostituto di Leao

CALCIOMERCATO MILAN LEAO OSIMHEN / Leao sarà a breve un giocatore del Milan. L'attaccante portoghese del Lille svolgerà domani le visite mediche prima di legarsi al club rossonero.

I francesi sono dunque chiamati a correre ai ripari per rafforzare un reparto che perderà anche: il nome in cima alla lista è quello di. Il Lille - come riporta 'La Voix du Nord' - dovrebbe chiudere a breve per l'attaccante nigeriano dello Charleroi, che nei giorni scorsi è stato accostato proprio al. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Un affare da