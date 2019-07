CALCIOMERCATO MILAN CORREA AGENTE / Nonostante tutte le difficoltà del caso e la brusca frenata fatta registrare nel pomeriggio di ieri, la pista che porterebbe Angel Correa al Milan è ancora viva.

Stando a quanto sottolineato da 'Sky Sport' i rossoneri non mollano l'osso con la trattativa che non sarebbe del tutto chiusa. Nonostante non sia ancora stato raggiunto l’accordo tra i rossoneri e l’, proprietari del cartellino, si può registrare con ottimismo l'arrivo in serata dell'entourage del calciatore, giunto a Milano per discutere del futuro di Correa. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI