CALCIOMERCATO MILAN FLAMENGO DUARTE LEAO / Il Milan piazza il doppio colpo in entrata: Marco Giampaolo si appresta ad accogliere Leao che domani svolgerà le visite mediche. L'ormai ex attaccante del Lille sarà in compagnia di Duarte. Il difensore - come riportano i canali ufficiali del Flamengo - ha salutato i compagni e lo staff del club brasiliano.

E' pronto anche lui per la nuova avventura al Milan. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Duarte troverà in rossonero il connazionale, tornato in Italia in queste ore dopo le vacanze. Poi sarà la volta di Kessie e Bennacer (manca solo l'annuncio ufficiale), reduci dalla Coppa d'Africa: il Milan di Giampaolo può così prendere volto.