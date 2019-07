TORINO IAO FALQUE INFORTUNIO / Giovedì primo agosto alle ore 18.30 il Torino scenderà in campo per il ritorno dei preliminari di Europa League contro il Debrecen.

Problemi in vista però per Walterche dovrà certamente rinunciare a Iago Falque. È infatti più grave del previsto l'infortunio subito dall'esterno spagnolo nel corso della gara di andata. Lo stesso club granata ha diramato un comunicato nella giornata di oggi: "Terapie per Lyanco, post fastidio muscolare alla coscia sinistra, e per Iago. Le indagini cui è stato sottoposto l’attaccante spagnolo hanno confermato la lesione capsulo-legamentosa alla caviglia sinistra. Tra 10/15 giorni in programma ulteriori esami per valutarne l’evoluzione".