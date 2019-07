CALCIOMERCATO INTER REAL MADRID BALE / Il futuro di Gareth Bale rimane sempre di più un vero e proprio rebus difficilissimo da risolvere. Accostato prima all'Inter e poi vicinissimo al passaggio in Cina poi saltato proprio al Jiangsu Suning, il fenomeno gallese alla fine è stato bloccato dal Real Madrid.

L'ex Spurs però non andrà neanche a giocare laa Monaco di Baviera, perchè il suo nome non risulta tra i convocati di Zidane . Secondo quanto riferito dal 'Daily Mail', sarebbe stato proprio il calciatore a chiedere di evitare il viaggio in Germania. Il motivo sarebbe riconducibile alla forte situazione si stress che sta vivendo Bale in questo momento tra i dissidi con Zidane, il mancato approdo milionario in Cina e un futuro ancora nebuloso. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Il tabloid britannico parla di uno stop alla trattativa con lo Jiangsu Suning arrivato dal Real Madrid e non dal calciatore. Una mossa che avrebbe mandato su tte le furie Bale, agitato per come è stata gestita l'intera faccenda da Zidane e Perez. Niente incrocio con l'ex Tottenham per il gallese che ora è di nuovo parte del Real Madrid ma sempre con le valigie pronte alla caccia di una nuova sistemazione.