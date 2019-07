CALCIOMERCATO PSG GUEYE / Colpo in mediana per il Paris Saint Germain. Si tratta del senegalese Idrissa Gueye, ormai ex mediano dell'Everton, che è arrivato domenica sera a Parigi e nella giornata di oggi ha svolto e superato le visite mediche di rito.

Secondo quanto riportato da 'Le Parisien' non ci sarebbero stati problemi e il calciatore si accingerebbe a firmare un contratto quadriennale con un'opzione sul quinto mentre l'Everton incasserebbe circa 32 milioni di euro. Il crisma dell'ufficialità dovrebbe invece arrivare domani mattina.