CALCIOMERCATO BOCA JUNIORS DE ROSSI / Dopo la partenza da Fiumicino di mercoledì sera e l’arrivo trionfale a Buenos Aires nella mattina di giovedì, Daniele De Rossi inizia ufficialmente la sua nuova avventura al Boca Juniors presentandosi in conferenza stampa: "Burdisso mi ha raccontato tante cose sul Boca. Chi non vive questo club tutti i giorni non può capire cosa significhi. La gente mi ha dato tanto a livello umano e oltre a questo ho trovato una società molto seria. E’ qualcosa di incredibile, anche vista l’ora. Non posso che ringraziare i tifosi facendo il mio lavoro in maniera sera".

LA SCELTA - "Ci sentiamo spesso con Burdisso. Non so quando mi ha proposto per la prima volta di venire al Boca. Dopo il mio addio alla Roma, abbiamo iniziato a parlare seriamente di questa opportunità e gli ho detto quasi subito di sì. Volevo giocare a calcio in un ambiente stimolante, ci ho pensato bene perché era un cambio netto per me e per la mia famiglia, ma ho grande fiducia in Burdisso e sono sicuro che qua starò benissimo. La garanzia è stata anche Burdisso, mi ha detto che il presidente è un uomo onesto e che qui si fanno le cose per vincere.

Non mi avrebbe portato in un posto in cui sarei stato male. Sono uscite tante notizie sul mio futuro, alcune vere e altre improvvisate. Tutto quello che ho visto finora è una conferma continua che il calcio argentino può essere il posto giusto per lavorare. Ma ho bisogno di gente seria, io voglio giocare a calcio. In un ambiente che mi dia stimoli, la cosa importante è come vivo io il calcio, 24 ore al giorno, non voglio un posto che mi spenga".

DEBUTTO - "Io mi sono sempre allenato, anche quando stavo fermo. Però un conto è correre da soli e un conto è toccare il pallone e fare contrasti. Avrò bisogno di qualche giorno, poi deciderà il mister che ha l’obbligo di pensare alla squadra. Quando sarò in forma e in grado di dare qualcosa mi butterà dentro. Ieri sarei entrato vestito in borghese, ma una partita in più o in meno non cambia. C’è tempo".

OBIETTIVI - "Sono gli stessi del Boca. Vincere la Libertadores e vincere tutto. Sono qui per aiutare, ovviamente spero che mercoledì le cose vadano bene. La squadra sta concentrata, mi piacerebbe debuttare in questa competizione. E infatti mi dispiace per questa giornata perché potrebbe distogliere i miei compagni dalla cosa più importante. Non vengo qua per fare i gol di Maradona, ma sono convinto che quando sarò in forma potrò aiutare il Boca a raggiungere i suoi obiettivi".