VIDEO CALCIOMERCATO BRESCIA TONALI BALOTELLI / Spazio anche al presidente del Brescia Massimo Cellino, che ha preso la parola a margine della presentazione dei calendari di Serie A. Presente anche l'inviato di 'Calciomercato.it': "Tonali? Sono cose giuste da dire, Tonali bisogna tutelarlo, il Brescia è la sua casa.

Abbiamo undici giocatori, lui è un giocatore che si sta formando, non fategli montare troppo la testa".

BALOTELLI - "Normalmente sogno le donne, a me piace tanto ma ho sempre detto che ha messo in mostra più difetti che pregi. Non possiamo permettercelo, costa troppo. Non penso che il mercato di Brescia sia un mercato che interessa a lui. Se poi vuole venire e ci offre qualcosa ne possiamo parlare".

Giorgio Musso - Giuseppe Barone