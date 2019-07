CALCIOMERCATO INTER LUKAKU MAROTTA / Un'Inter ancora da ultimare. Antonio Conte aspetta il suo bomber per completare la rosa ma non solo. I nerazzurri sono alle prese anche con le uscite di Nainggolan e Icardi.

Beppe, a margine della presentazione dei calendari di Serie A, ha fatto il punto sul mercato: "? Sappiamo che dobbiamo ultimare la rosa e farlo velocemente - ammette ai giornalisti presenti, tra i quali quelli di Calciomercato.it - Conte lo reclama, è il nostro obiettivo. Il mercato non è entrato ancora nel vivo. Icardi? Non abbiamo schedulato la sua situazione, è un nostro giocatore come tanti altri. Ci siamo espressi in modo esplicito"

