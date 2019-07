Torino, Cairo: “Mercato? Detti 11 ‘no’, ora abbiamo un obiettivo”

CALCIOMERCATO TORINO CAIRO / Urbano Cairo, presidente del Torino, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky’ nel corso della presentazione dei calendari di Serie A: “Quando ti raduni al 4 di luglio in fretta e furia, tutto viene un po’ cambiato ed è importante che calciatori e mister reagiscano nella maniera giusta.

Hanno gestito bene il momento di cambiamento e la gara col Debrecen è stata ottima, nella sfida di ritorno non dobbiamo pensare ai tre gol di vantaggio”.

MERCATO – “Abbiamo optato per dire tanti ‘no’: ne ho detti ben 11, non voglio fare un singolo nome, non sarebbe giusto. Abbiamo ricevuto offerte notevolissime in ogni settore del campo, ma per noi era fondamentale mantenere la nostra rosa per far lavorare Mazzarri, è un valore aggiunto”.

OBIETTIVI – “Abbiamo bisogno di acquistare un attaccante di piede destro che giochi a sinistra, ci sono varie opportunità sul mercato, vedremo”.