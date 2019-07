VIDEO CALCIOMERCATO SASSUOLO CARNEVALI SIMEONE LIROLA BOATENG / A margine della presentazione dei calendari della prossima Serie A è intervenuto sul mercato anche l'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, intercettato dai giornalisti presenti, tra cui anche l'inviato di 'Calciomercato.it': "Simeone no, non ci interessa. In attacco siamo completi. Boateng e Lirola alla Viola? Dopo la presentazione dei calendari ci sarà l'opportunità di parlarne, visto che prima non ci siamo riusciti.

Sensi? Siamo contenti per lui e per l'Inter, è un grande giocatore". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Carnevali ha quindi proseguito anche su Babacar: "L'ho sentito, ma stiamo portando avanti trattative anche con società straniere. L'obiettivo è quello di cedere il calciatore a titolo definitivo. Sappiamo che il Lecce lo vuole, ma stiamo valutando anche altri campionati. De Zerbi? Ha fatto vedere cose importanti, con lui ci toglieremo delle soddisfazioni. E' un allenatore giovane e di grande prospettiva".

BERARDI - "E' un giocatore importante e vogliamo trattenerlo anche il prossimo anno. Da parte nostra non c'è desiderio di trattenerlo. Pellegrini dalla Juve? No".

Giorgio Musso - Giuseppe Barone