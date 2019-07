CRISTIANO RONALDO JUVENTUS CHAMPIONS /Cristiano Ronaldo ha ricevuto a Madrid il premio 'Marca Leyenda', rilasciando alcune dichiarazioni e riabbracciando il presidente del Real Madrid Florentino Perez. Un bambino, durante la cerimonia, gli ha detto "mi è dispiaciuto tanto tu sia andato via", frase al quale il bianconero ha risposto: "È dispiaciuto anche a me".

MADRID - "Ci torno spesso, è una città che mi ha segnato a livello calcistico e personale. Ho palestre, un hotel, la clinica per il trapianto di capelli...

Per me è una delle città più belle del mondo, spero di tornarci spesso. Provo molto affetto per questo posto".

PALLONE D'ORO - "Spero tanto nel sesto, ma è importante che la mia carriera sia proseguita bene dopo i blancos. Non era facile, dopo nove stagioni, a 33 anni. La stagione è stata ottima, ho vinto uno scudetto, la Nations League con il Portogallo... Una delle migliori annate a livello personale e collettivo".

TROFEO PREFERITO - "L'Europeo. Vincere con la Nazionale ha un sapore diverso rispetto a un club".

CHAMPIONS - "Vogliamo vincerla, è difficile perchè vogliono farlo tutti. Alla fine ci riesce solo uno e spero sia la Juve".