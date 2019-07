Napoli, Mendes: “James? Cerchiamo la miglior soluzione per tutti”

p>CALCIOMERCATO NAPOLI JAMES RODRIGUEZ MENDES /, intervenuto ai microfoni di radio ‘Marca’ durante la cerimonia di consegna del premio ‘Marca Leyenda’ a, ha parlato dell’attaccante juventino e del futuro del suo assistito, James Rodriguez:

CRISTIANO - Ronaldo è il miglior giocatore e sportivo di tutti i tempi, è unico: l’ho detto e lo ripeto. Florentino e Cristiano sono due amici, fanno parte entrambi delle rispettive storie. Insieme hanno fatto un lavoro spettacolare insieme".

FUTURO JAMES – “Bisogna parlarne con Perez, che è qui a fianco. Non decido io queste cose. Atletico, Napoli o permanenza? Lui è un professionista, vedremo cosa accade, non lo so. Cosa preferirei? La miglior soluzione possibile per il club e per il calciatore. Rapporto con Zidane? Sono entrambi grandi professionisti”.