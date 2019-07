CALCIOMERCATO INTER MAROTTA ICARDI / Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha commentato negli studi ‘Sky’ il momento dei nerazzurri durante la presentazione dei calendari: “Conte ha portato entusiasmo, passione e cultura del lavoro. Ci porterà lontano”.

MERCATO – “Ciò che ha detto Conte è da rispettare e da condividere, è giusto che gli allenatori siano esigenti in questa fase della stagione.

Questo per noi rappresenta un anno zero, ci sono dinamiche da gestire al meglio, ma siamo fiduciosi per allestire una squadra competitiva”.

ICARDI – “La difficoltà è gestire alcune notizie capziose a livello mediatico. Nei miei 40 anni di calcio ho visto tante di queste situazioni, è l’effetto mediatico a volte a condizionare le scelte di una società”.