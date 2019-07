FIORENTINA TORINO NAKAMBA ASTON VILLA / Niente Serie A per Marvelous Nakamba.

Il centrocampista dello Zimbabwe, seguito in Coppa d'Africa dai club italiani e accostato a Fiorentina e Torino, oltre che all'Atalanta e alla Sampdoria , giocherà, salvo sorprese, nell'. Il club di Birmingham, come riferisce 'Sky Sports News', sarà a breve in Inghilterra per sostenere le visite mediche con i 'Villans'. L'affare ormai è in dirittura d'arrivo: al Bruges andranno circa 12 milioni di euro.