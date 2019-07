MILAN GIAMPAOLO LEAO / Il Milan accelera per Leao: l'attaccante brasiliano del Lille è sempre più vicino ai rossoneri come riferisce 'goal.com'. Accordo raggiunto con società e calciatore che domani potrebbe sbarcare in Italia per sostenere le visite mediche prima di mettersi a disposizione di Marco Giampaolo.

Con la cessione ormai definita di Cutrone alhanno chiuso l'affare con il Lille per Leao, attaccante classe 1998 che sarà la spalla di Piatek nel nuovo attacco milanista. Per un Leao che arriva unche diventa sempre più lontano con le parti che non sono riuscite a trovare un accordo.