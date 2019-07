TORINO MONCHI KAMANO SIVIGLIA / Sembra essere sempre più sfida da Torino e Siviglia la corsa a François Kamano. L'ala guineana, che tanto bene ha fatto con la maglia del Bordeaux, resta nel mirino dei granata e degli andalusi.

I piemontesi cercano infatti un'ala e, senza novità per Verdi, starebbero valutando possibili alternative.

Come però riferisce il 'Mundo Deportivo', il Siviglia continua a osservare con attenzione l'attaccante guineano, che starebbe pensando a lui come alternativa a Bergwijn. Il prezzo inferiore rispetto all'olandese potrebbe far sì che gli spagnoli possano affondare per il giocatore africano, il cui cartellino potrebbe aggirarsi attorno ai 15 milioni di euro di valutazione.