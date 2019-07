CALCIOMERCATO INTER MALCOM NAPOLI ZENIT BARCELLONA - Lo Zenit irrompe su Malcom. Uitlizzato molto raramente da Ernesto Valverde nel corso della scorsa stagione, l'attaccante brasiliano può lasciare il Barcellona dopo un solo anno. Le informazioni raccolte da Calciomercato.it confermano, infatti, l'esistenza di una trattativa concreta tra i due club per l'ex Bordeaux. Per cedere a titolo definitivo l'esterno mancino, la società catalana non vorrebbe scendere sotto i 40 milioni di euro.

Nonostante trapeli un cauto ottimismo dalle parti in causa, non si può ancora parlare di fumata bianca e le negoziazioni andranno avanti anche nelle prossime ore. Per il 22enne calciatore pronto un contratto fino al 2024. Dopo aver rifiutato la destinazionel'anno scorso, Malcom in Italia è stato accostato anche di recente ai giallorossi, all'Inter e al Napoli , mentre in Inghilterra si è parlato soprattutto died