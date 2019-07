REAL MADRID BALE / Giornate convulse per il Real Madrid tra il derby perso malamente e il mercato che, dopo un avvio scoppiettante, ora affronta il capitolo esuberi non senza turbolenze. Uno dei casi più spinosi è quello di Gareth Bale: Zidane ha messo sul mercato il gallese con le sue parole ma quando il suo trasferimento in Cina sembrava ormai fatto ecco il colpo di scena.

L'exdice no all'Asia ed ora c'è da costruire una nuova trattativa per vederlo lasciare il. Gli Spurs sono una delle squadre interessate al calciatore che intanto non si è allenato questa mattina con il resto del gruppo: come si legge su 'as.com', nonostante non ci siano notizie su eventuali infortuni, Bale ha svolto soltanto lavoro in palestra ed è molto difficile vedere il suo nome tra quelli che partiranno per l'amichevole con il