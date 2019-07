CALCIOMERCATO MILAN CUTRONE WOLVERTHAMPTON - Patrick Cutrone è pronto ad iniziare una nuova esperienza, al Wolverhampton di Nuno Espirito Santo.

Il calciatore, ceduto dal Milan per 18 milioni di euro più bonus , è apparso amareggiato prima della partenza per l'Inghilterra: "Fa un po' effetto anche a me non essere più un giocatore del- le sue parole riportate da 'Top Calcio 24' - Ma è la vità, adesso cercherò di fare il meglio e ad integrarmi bene nella mia nuova squadra. Sono pronto e carico. Un saluto ai tifosi? Mi ha fatto piacere leggere i tanti messaggi d'affetto. Vuol dire che ho lasciato qualcosa di positivo, sono contento e auguro a loro il meglio".