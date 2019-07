CALCIOMERCATO INTER MALCOM NAPOLI BARCELLONA - Il futuro di Malcom al Barcellona è appeso ad un filo. Arrivato nell'estate scorsa dal Bordeaux per 41 milioni di euro, dopo un lungo duello con la Roma dell'allora direttore sportivo Monchi, l'esterno brasiliano non è mai riuscito a convincere l'allenatore Ernesto Valverde. I catalani non puntano sul calciatore e sono pronti a cederlo, alla giusta cifra. Stando a quanto riporta 'Sport', il Barça vorrebbe ricavare almeno 45 milioni dalla cessione di Malcom e il suo agente sta valutando diverse proposte.

La preferenza del 22enne calciatore sarebbe quella di approdare in, ma l', che avrebbero chiesto ufficialmente il calciatore, sarebbero disposti a discutere dell'eventuale operazione solo con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Una soluzione che non soddisfa il Barcellona, pronto a cedere Malcom a titolo definitivo. In, dove il mercato chiuderà il prossimo 8 agosto, visto il suo status di extracomunitario e la questione relativa al permesso di lavoro, potrebbe approdare solo in caso di cessione definitiva. L'avrebbe presentato un'offerta inferiore alla cifra richiesta, mentre l'Arsenal sta chiudendo per Pepe del Lille e ildeve ancora capire quale sarà il futuro di Eriksen, finito nel mirino della Juventus . In ogni caso, sarà importante anche la volontà del giocatore che è pronto a volare in Italia, con un anno di ritardo.